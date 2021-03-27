ضحية ومصابين من حشد "أئمة البقيع" بانفجار في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بأن انفجارا خلف ضحية ومصابين من "حشد الدفاع- أئمة البقيع" شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية لحشد أئمة البقيع في اطراف قاطع حمرين بين ناحية السعدية والمقدادية ما أودى بحياة عنصر بالحشد وإصابة 3 آخرين".

واضاف، أن "جثة الضحية والمصابين تم نقلها للمستشفى"، دون ان يدلي بتفاصيل اخرى"

وتتعرض قواطع حشد أئمة البقيع المرابطة في المناطق الساخنة في حوض حمرين 45 كم شمال شرق بعقوبة لهجمات مستمرة بالعبوات الناسفة تودي بحياة العشرات منهم.