سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضحية ومصابين من حشد "أئمة البقيع" بانفجار في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-03-27T20:54:17+0000
ضحية ومصابين من حشد "أئمة البقيع" بانفجار في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بأن انفجارا خلف ضحية ومصابين من "حشد الدفاع- أئمة البقيع" شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية لحشد أئمة البقيع في اطراف قاطع حمرين بين ناحية السعدية والمقدادية ما أودى بحياة عنصر بالحشد وإصابة 3 آخرين".

واضاف، أن "جثة الضحية والمصابين تم نقلها للمستشفى"، دون ان يدلي بتفاصيل اخرى"

وتتعرض قواطع حشد أئمة البقيع المرابطة في المناطق الساخنة في حوض حمرين 45 كم شمال شرق بعقوبة لهجمات مستمرة  بالعبوات الناسفة تودي بحياة العشرات منهم.

related

إنفجار يودي بحياة طفل ويصيب آخرين في ديالى

Date: 2021-01-29 09:20:21
إنفجار يودي بحياة طفل ويصيب آخرين في ديالى

إحتراق محال تجارية بإنفجار و وفاة واصابة 6 اشخاص بحوادث في ديالى

Date: 2020-09-16 05:52:55
إحتراق محال تجارية بإنفجار و وفاة واصابة 6 اشخاص بحوادث في ديالى

سقوط ضحايا من الحشد الشعبي بانفجار في ديالى

Date: 2020-07-12 12:11:44
سقوط ضحايا من الحشد الشعبي بانفجار في ديالى

سقوط صاروخين قرب شركة صينية واصابة اشخاص بتفجيرين بالعراق

Date: 2020-04-18 13:21:55
سقوط صاروخين قرب شركة صينية واصابة اشخاص بتفجيرين بالعراق

ضحية وجرحى من الشرطة بانفجار في ديالى

Date: 2020-11-13 07:44:41
ضحية وجرحى من الشرطة بانفجار في ديالى

مقتل 6 أشخاص بانفجار مروّع وهجوم مسلح بديالى

Date: 2020-12-28 17:15:32
مقتل 6 أشخاص بانفجار مروّع وهجوم مسلح بديالى

انفجار يوقع 6 ضحايا ومصابين من الحشد في ديالى

Date: 2020-12-03 18:26:42
انفجار يوقع 6 ضحايا ومصابين من الحشد في ديالى

جرحى من الجيش بانفجار ناسفة شمال شرقي ديالى

Date: 2020-04-20 12:28:08
جرحى من الجيش بانفجار ناسفة شمال شرقي ديالى