ضحية ومصابين بهجوم على منزل مختار في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الجمعة، بمقتل مدني واصابة اثنين اخرين بهجوم لداعش على منزل مختار في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من داعش هاجمت ليلة أمس الخميس منزل مختار منطقة (العباسية) شمال شرق سامراء بالأسلحة المتوسطة ما ادى الى اصابة المختار ونجله بجروح ومقتل شقيقه.

واضاف، ان قوة امنية هرعت الى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم فيما فتحت تحقيقا أمنيا لكشف أسباب الحادث وملابساته".

وتعرض مختارو المناطق الساخنة في صلاح الدين لعدة هجمات واستهدافات بسبب رفضهم التعاون مع الجماعات المسلحة أو دوافع انتقامية.