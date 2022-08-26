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ضحية ومصابان بانفجار استهدف دورية للجيش العراقي في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-08-26T19:31:16+0000
ضحية ومصابان بانفجار استهدف دورية للجيش العراقي في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الجمعة، بسقوط ضحية من الجيش واصابة اثنين اخرين بانفجار استهدف دورية عسكرية جنوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جندياً سقط ضحية وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة على دورية عسكرية في منطقة (البيجات) بين ناحيتي بهرز وكنعان 20 كم جنوب غرب بعقوبة".

وأضاف، أن "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث وأخلت الضحية والمصابين فيما شنت قوة أخرى حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين".

وتعد مناطق جنوبي ناحيتي بهرز ونعان معاقل ساخنة لبؤر داعش المتخفية وتشهد حوادث امنية بين الحين والأخر.

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