ضحية وجريح من الحشد بهجوم لداعش شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بسقوط عنصر من الحشد ضحية، وإصابة آخر بجروح إثر هجوم لتنظم داعش شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من داعش هاجمت في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين باسلحة (RBG7) نقطة مرابطة تابعة للواء 88 من الحشد الشعبي في قاطع الفتحة بمحاذاة جبال حمرين شرقي صلاح الدين.

وأضاف أن الهجوم أوقع ضحية من الحشد وإصابة آخر فيما تمكنت قوات الحشد من التصدي للتعرض واجبار المهاجمين على الفرار.

وتعد مناطق شرقي صلاح الدين وقاطع الفتحة بؤرا ومعاقل ساخنة لعناصر داعش فيما يعد الهجوم الأول من نوعه منذ أكثر من عام.