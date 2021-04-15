ضحية وجريح من الجيش العراقي بهجوم لداعش

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الخميس، بسقوط جندي عراقي ضحية وإصابة آخر بهجوم لداعش على نقاط مرابطة للجيش في اطراف قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين.

وقال الناطق باسم الحشد الشعبي – محور الشمال علي الحسيني لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من داعش تعرضت لنقاط مرابطة تابعة للجيش– لواء 52 في قرية "حليوة" 30 كم غرب طوز خرماتو ضمن قاطع الزركة شرق صلاح الدين.

واكد ان الهجوم أسفر عن سقوط جندي وإصابة آخر، فيما تصدت قوات الجيش للمهاجمين واجبرتهم على الفرار وشنت حملة مطاردة وتفتيش لمطاردة عناصر التنظيم الارهابي.

وتعد مناطق أطراف الزركة من البؤر الساخنة لتنظيم داعش لخلوها من السكان ووجود الأدغال الكثيفة التي تحولت الى مخابئ ومنطلقات لعناصر داعش لاستهداف القطعات الامنية.