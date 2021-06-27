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ضحية وجريحان من القوات الأمنية بهجوم لداعش جنوب غربي كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-06-27T04:44:56+0000
ضحية وجريحان من القوات الأمنية بهجوم لداعش جنوب غربي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بسقوط ضحية وإصابة عنصرين من قوات الشرطة الاتحادية بهجوم نفذه عناصر تنظيم داعش جنوب غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر التنظيم المتشدد هاجموا نقطة للشرطة الاتحادية في ناحية الرياض جنوب غربي كركوك اعقبه انفجر بواسطة عبوة ناسفة.

وأضاف المصدر أن الهجومين أسفرا عن سقوط ضحية وجريحين.

وسقط خمس ضحايا من الشرطة الاتحادية، ليلة الخميس- الجمعة، بانفجار استهدف عجلة تقلهم قرب قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

وعلى اثر ذلك الهجوم قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي احالة  قائد الفرقة الخامسة حيدر المطوري، وامر اللواء 20 وعدد من ضباط الاستخبارات إلى التحقيق.

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