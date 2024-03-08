ضحية وجريحان من الحشد بانفجار في صحراء الأنبار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بمقتل واصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي بانفجار في صحراء الأنبار غربي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة من مخلفات داعش الحربية القديمة انفجرت مستهدفة عناصر من الحشد أثناء اداء واجبهم من خلال عملية تفتيش في صحراء الانبار .

وأضاف المصدر أن الانفجار أسفر عن مقتل عنصر من الحشد واصابة اثنين اخرين بجروح.

من جهتها قالت مصادر صحفية إن الضحية هو عبدالرحمن عواد عصمان الجغيفي شقيق عواد الجغيفي احد شيوخ عشائر الجغايفة في محافظة الانبار.