سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضحية وجريحان من الجيش العراقي بتفجير جنوبي الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-10-26T08:00:56+0000
ضحية وجريحان من الجيش العراقي بتفجير جنوبي الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء بتعرض دورية عسكرية لقوات الجيش العراقي لتفجير بواسطة عبوة ناسفة جنوبي مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن جندياً سقط ضحية فيما أُصيب إثنان آخران بجروح عندما انفجرت عبوة ناسفة على دورية لهم في جنوب جزيرة قضاء الحضر خلال تنفيذهم واجبا أمنيا هناك صباح اليوم.

وبحسب المصدر فإن الضحية لقي حتفه اثر الانفجار مباشرة بينما مايزال هنالك جريحان وضعهما الصحي غير مستقر نوعاً ما.

اما عن مصدر العبوة فهو غير معلوم فيما اذا كانت من المخلفات الحربية لتنظيم داعش ام زُرعت مؤخراً، وفقا للمصدر.

related

ناشطون يتداولون تسجيلا فيديويا لسقوط ضحية في احتجاجات بالبصرة

Date: 2020-11-06 16:25:57
ناشطون يتداولون تسجيلا فيديويا لسقوط ضحية في احتجاجات بالبصرة

مصرع طفلين وإصابة ثالث بجروح بإنفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

Date: 2021-04-27 11:36:48
مصرع طفلين وإصابة ثالث بجروح بإنفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

ضحية وجريح بإنفجار شرقي صلاح الدين

Date: 2021-01-31 09:59:48
ضحية وجريح بإنفجار شرقي صلاح الدين

ضحية وجرحى من عناصر الجيش العراقي باستهداف دورية عسكرية شمال شرقي ديالى

Date: 2021-04-20 21:23:02
ضحية وجرحى من عناصر الجيش العراقي باستهداف دورية عسكرية شمال شرقي ديالى

ارتفاع حصيلة التظاهرة الليلية في بغداد إلى سقوط ضحية و9 جرحى

Date: 2021-04-24 09:10:26
ارتفاع حصيلة التظاهرة الليلية في بغداد إلى سقوط ضحية و9 جرحى

انفجار يودي بحياة مدني ويصيب آخر بجروح في جزيرة تكريت

Date: 2021-08-25 09:19:51
انفجار يودي بحياة مدني ويصيب آخر بجروح في جزيرة تكريت

قتلى من داعش بضربات جوية للتحالف الدولي في كركوك

Date: 2021-02-22 09:26:50
قتلى من داعش بضربات جوية للتحالف الدولي في كركوك

سقوط جندي عراقي ضحية خلال هجوم لداعش قرب خانقين

Date: 2021-07-30 21:21:04
سقوط جندي عراقي ضحية خلال هجوم لداعش قرب خانقين