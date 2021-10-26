ضحية وجريحان من الجيش العراقي بتفجير جنوبي الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء بتعرض دورية عسكرية لقوات الجيش العراقي لتفجير بواسطة عبوة ناسفة جنوبي مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن جندياً سقط ضحية فيما أُصيب إثنان آخران بجروح عندما انفجرت عبوة ناسفة على دورية لهم في جنوب جزيرة قضاء الحضر خلال تنفيذهم واجبا أمنيا هناك صباح اليوم.

وبحسب المصدر فإن الضحية لقي حتفه اثر الانفجار مباشرة بينما مايزال هنالك جريحان وضعهما الصحي غير مستقر نوعاً ما.

اما عن مصدر العبوة فهو غير معلوم فيما اذا كانت من المخلفات الحربية لتنظيم داعش ام زُرعت مؤخراً، وفقا للمصدر.