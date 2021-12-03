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ضحية وجريحان بهجوم لمسلحين بزي عسكري على منزل في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-12-03T07:26:40+0000
ضحية وجريحان بهجوم لمسلحين بزي عسكري على منزل في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الجمعة، بسقوط ضحية وإصابة آخرين بهجوم مسلح على منزل في أطراف مدينة تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم تم على يد مجموعة مسلحة ترتدي زياً عسكرياً يعتقد أنهم عناصر من داعش، هاجموا منزل مواطن يدعى منذر غزال هراط بأسلحة رشاش في قرية الحزم غرب جزيرة تكريت.

وأضاف المصدر أن الهجوم ادى الى اصابة كل منذر وابنه نشأت ووفاة ابنته سارة، كما قام المسلحون بسرقة عجلة المواطن أعلاه.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل التحري والبحث عن منفذي الهجوم في المناطق القريبة من الحادث.

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