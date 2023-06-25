ضحية وجريحان بهجوم لداعش استهدف نقطة امنية في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، مساء اليوم الأحد، بسقوط ضحية وإصابة اثنين آخرين من قوات الشرطة الاتحادية كحصيلة اولية لهجوم شنه داعش استهدف نقطة امنية جنوب شرق تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الهجوم استهدف نقطة امنية تابعة للواء 17 من الشرطة الاتحادية في اطراف قضاء الدور قرب الملعب السباعي جنوب شرق تكريت.

وبين ان "عناصر داعش استخدموا الاسلحة المتوسطة والقناص في الهجوم، فيما ردت قوات الشرطة الاتحادية بعد وصول تعزيزات أمنية واجبرت المهاجمين على الفرار".

يذكر ان مناطق صلاح الدين لم تشهد تعرضات او هجمات لعناصر داعش منذ اشهر عدة فيما تعد مناطق اطراف الدور وسامراء بؤرا ساخنة لبقايا عناصر التنظيم.