سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضحية وجريحان بهجوم لداعش استهدف أسرة عائدة من النزوح

Category: أمـن

Date: 2022-05-01T20:29:23+0000
ضحية وجريحان بهجوم لداعش استهدف أسرة عائدة من النزوح

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى بسقوط مدني ضحية وإصابة اثنين آخرين بهجوم لداعش في أطراف ناحية العظيم شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من داعش هاجمت قرية "البو طراز"، شمال غربي العظيم الحدودية مع صلاح الدين وقتلوا مدنياً وإصابة اثنين آخرين، مبينا أن الهجوم استهدف اسراً عائدة من النزوح.

واضاف أن قوة أمنية من الجيش والحشد هرعت إلى مكان الحادث واشتبكت مع المهاجمين واجبرتهم على الفرار نحو المناطق المفتوحة ضمن حدود صلاح الدين.

وتشهد قرى أطراف العظيم حوادث وهجمات مستمرة لقربها من حدود صلاح الدين الرخوة والشاغرة أمنيا والتي تعد جبهات موت باعتبارها ممرا لتسلل عناصر داعش نحو ناحية العظيم.

related

قتل عنصرين من داعش واصابة ثلاثة من القوات الامنية باشتباكات بحاوي العظيم

Date: 2022-01-26 13:45:52
قتل عنصرين من داعش واصابة ثلاثة من القوات الامنية باشتباكات بحاوي العظيم

ضحية وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لداعش بين ديالى وصلاح الدين

Date: 2021-10-03 17:27:11
ضحية وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لداعش بين ديالى وصلاح الدين

تفجير يودي بحياة صيادي سمك شرقي صلاح الدين

Date: 2021-06-19 07:52:58
تفجير يودي بحياة صيادي سمك شرقي صلاح الدين

بعد مجزرة ديالى .. الكاظمي يوجه بالالتزام بأعلى درجات التأهب وتنفيذ عمليات "كبرى"

Date: 2022-01-21 12:48:23
بعد مجزرة ديالى .. الكاظمي يوجه بالالتزام بأعلى درجات التأهب وتنفيذ عمليات "كبرى"

"داعش" يهاجم منزلاً ويقتل شقيقين في ديالى

Date: 2022-03-08 20:00:06
"داعش" يهاجم منزلاً ويقتل شقيقين في ديالى

ديالى.. اشتباكات تخلف 3 ضحايا من الجيش و3 قتلى من داعش

Date: 2021-12-28 15:35:46
ديالى.. اشتباكات تخلف 3 ضحايا من الجيش و3 قتلى من داعش

قرى بين محافظتين عراقيتين تعلن الاستنفار في مرمى نيران "داعش"

Date: 2022-02-01 12:07:23
قرى بين محافظتين عراقيتين تعلن الاستنفار في مرمى نيران "داعش"

الخدمات والتهديدات الامنية تمنع عودة 15 قرية الى "امارة الشر" بين محافظتين

Date: 2020-11-07 11:29:46
الخدمات والتهديدات الامنية تمنع عودة 15 قرية الى "امارة الشر" بين محافظتين