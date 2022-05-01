ضحية وجريحان بهجوم لداعش استهدف أسرة عائدة من النزوح

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى بسقوط مدني ضحية وإصابة اثنين آخرين بهجوم لداعش في أطراف ناحية العظيم شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من داعش هاجمت قرية "البو طراز"، شمال غربي العظيم الحدودية مع صلاح الدين وقتلوا مدنياً وإصابة اثنين آخرين، مبينا أن الهجوم استهدف اسراً عائدة من النزوح.

واضاف أن قوة أمنية من الجيش والحشد هرعت إلى مكان الحادث واشتبكت مع المهاجمين واجبرتهم على الفرار نحو المناطق المفتوحة ضمن حدود صلاح الدين.

وتشهد قرى أطراف العظيم حوادث وهجمات مستمرة لقربها من حدود صلاح الدين الرخوة والشاغرة أمنيا والتي تعد جبهات موت باعتبارها ممرا لتسلل عناصر داعش نحو ناحية العظيم.