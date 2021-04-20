ضحية وجرحى من عناصر الجيش العراقي باستهداف دورية عسكرية شمال شرقي ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الأربعاء بأن جنديا سقط ضحية فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي بين جلولاء وخانقين شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس الثلاثاء مستهدفة دورية للواء 19 من الجيش العراقي قرب سيطرة "حلوان" بين جلولاء وخانقين مما اسفر عن مصرع جندي واصابة 3 اخرين بجروح.

واضاف ان قوة امنية حضرت إلى مكان الحادث، وأخلت الضحية والجرحى الى المستشفى فيما شنت حملة تمشيط وقائية بحثا عن عبوات اخرى.

وتشهد مناطق اطراف قضاء خانقين المتنازع عليه بين اربيل وبغداد تصاعدا بالهجمات والعمليات التي يشنها تنظيم داعش منذ انسحاب قوات البيشمركة والأمن الآسايش عشية أحداث 16 أكتوبر/ تشرين الأول في العام 2017 عقب استفتاء الاستقلال الذي أجراه اقليم كوردستان.

وعلى صعيد مواز أفاد مصدر امني في ديالى بسقوط قذيفة هاون على منزل في قرية الاصلاح شمالي جلولاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قذيفة هاون مجهولة المصدر سقطت على احد المنازل في قرية الاصلاح والحق اضرارا مادية بالمنزل دون اي خسائر او اصابات بشرية.

واضاف ان قوات الجيش حضرت الى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن مصدر إطلاق القذيفة.

وتشهد مناطق شمالي جلولاء هجمات صاروخية وتعرضات بأسلحة القنص طيلة السنوات الماضية.

وانخفضت الهجمات منذ انطلاق عمليات التجريف الامني لمناطق حوض شمالي جلولاء لكشف ملاذات واوكار عناصر تنظيم داعش.

وفي السياق صد منتسبو اللواء 42 في الحشد الشعبي تعرضاً لتنظيم داعش على قاطع سيد غريب جنوب غرب محافظة صلاح الدين.

وقال جاسم الطائي مدير اعلام اللواء 42 حشد شعبي لوكالة شفق نيوز، ان " منتسبي اللواء تمكنوا من صد هجوم ارهابي على قاطع سيد غريب شمال غرب قضاء الدجيل جنوبي تكريت مركز محافظة صلاح الدين دون تسجيل اي خسائر تذكر في صفوف منتسبي الحشد وسط هروب المجموعة المهاجمة الى الجزيرة الغربية شمالاً".