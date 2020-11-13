ضحية وجرحى من الشرطة بانفجار في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الجمعة، بسقوط شرطي ضحية واصابة اثنين اخرين بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار استهدفت دورية لشرطة الطوارئ – الفوج الثامن في قرية "الكبة" شرقي ناحية العبارة.

واضاف المصدر ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وشنت حملة تمشيط بحثا عن المنفذين فيما تم نقل الضحية والجرحى الى مستشفى بعقوبة"

وتعد ناحية العبارة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث امنية مستمرة طيلة الاعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.