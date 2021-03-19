سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضحية وجرحى من "السرايا" بهجوم لداعش في سامراء

Category: أمـن

Date: 2021-03-19T05:01:41+0000
ضحية وجرحى من "السرايا" بهجوم لداعش في سامراء

شفق نيوز/ وقع عنصر ضحية في "سرايا السلام" الجناح العسكري التابع للتيار الصدري، إثر هجوم لتنظيم داعش في سامراء.

و"سرايا السلام" التي كانت تسمى سابقا بـ"جيش المهدي"، فصيل عسكري يتمركز في مناطق عدة ويتولى حماية المراقد المقدسة لدى الشيعة أبرزها ضريح الإمامين العسكريين في سامراء في وسط العراق، ويشكل جزءا من قوات الحشد الشعبي الشيعي التي تقاتل الى جانب القوات الحكومية.

ولسرايا السلام مقار مركزية في النجف وبغداد وسامراء.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن عناصر تنظيم داعش شنو هجوماً في جزيرة سامراء تمكن عناصر الحشد الشعبي (سرايا السلام)، من صده بعد اشتباك عنيف.

وأضاف أن الهجوم تسبب بسقوط احد عناصر سرايا السلام ضحية وإصابة اخرين.

related

سرايا السلام تغلق طريقاً يربط محافظتين بعد يوم من افتتاحه وتعطي "تبريراً"

Date: 2021-02-22 09:04:27
سرايا السلام تغلق طريقاً يربط محافظتين بعد يوم من افتتاحه وتعطي "تبريراً"

سرايا الصدر تعلن قتل 8 عناصر من داعش في سامراء

Date: 2019-12-14 18:03:29
سرايا الصدر تعلن قتل 8 عناصر من داعش في سامراء

سرايا الصدر تشن عمليات مباغتة لتحقيق هدف محدد

Date: 2020-09-15 14:43:41
سرايا الصدر تشن عمليات مباغتة لتحقيق هدف محدد

"سرايا السلام" تعيد فتح طريق سامراء- الفلوجة للعجلات الصغيرة فقط

Date: 2021-02-22 10:08:18
"سرايا السلام" تعيد فتح طريق سامراء- الفلوجة للعجلات الصغيرة فقط

هل شنت القوات الامريكية قصفا على مدينة عراقية؟ .. سرايا الصدر تجيب

Date: 2020-03-29 07:25:43
هل شنت القوات الامريكية قصفا على مدينة عراقية؟ .. سرايا الصدر تجيب

مقتل قيادي في "سرايا السلام" واصابة اخرين بهجوم ليلي لداعش في سامراء

Date: 2019-09-02 01:06:03
مقتل قيادي في "سرايا السلام" واصابة اخرين بهجوم ليلي لداعش في سامراء

افتتاح طريق الانبار - سامراء بعد اغلاقه منذ 5 سنوات

Date: 2021-02-21 08:01:28
افتتاح طريق الانبار - سامراء بعد اغلاقه منذ 5 سنوات

مقتل اربعة من الحشد الشعبي بتفجير انتحاري جديد في سامراء

Date: 2019-12-12 21:17:38
مقتل اربعة من الحشد الشعبي بتفجير انتحاري جديد في سامراء