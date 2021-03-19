ضحية وجرحى من "السرايا" بهجوم لداعش في سامراء

شفق نيوز/ وقع عنصر ضحية في "سرايا السلام" الجناح العسكري التابع للتيار الصدري، إثر هجوم لتنظيم داعش في سامراء.

و"سرايا السلام" التي كانت تسمى سابقا بـ"جيش المهدي"، فصيل عسكري يتمركز في مناطق عدة ويتولى حماية المراقد المقدسة لدى الشيعة أبرزها ضريح الإمامين العسكريين في سامراء في وسط العراق، ويشكل جزءا من قوات الحشد الشعبي الشيعي التي تقاتل الى جانب القوات الحكومية.

ولسرايا السلام مقار مركزية في النجف وبغداد وسامراء.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن عناصر تنظيم داعش شنو هجوماً في جزيرة سامراء تمكن عناصر الحشد الشعبي (سرايا السلام)، من صده بعد اشتباك عنيف.

وأضاف أن الهجوم تسبب بسقوط احد عناصر سرايا السلام ضحية وإصابة اخرين.