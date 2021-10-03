سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضحية وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لداعش بين ديالى وصلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-10-03T17:27:11+0000
ضحية وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لداعش بين ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاحد، بسقوط ضحية من الجيش واصابة 3 جنود اخرين بينهم ضابط برتبة مقدم بهجوم لداعش على نقاط امنية بين ديالى وصلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان جندياً قتل وأصيب 3 اخرين بينهم ضابط امر سرية برتبة مقدم بهجوم لداعش باسلحة القناص استهدف نقطة أمنية تابعة للفوج الثالث – اللواء الثاني من الفرقة الأولى للجيش في منطقة"سرحة" بين ديالى وصلاح الدين.

وأضاف المصدر ان الهجوم تسبب بقطع طريق ديالى – كركوك بسبب هجوم القناصين فيما اتجهت قوة امنية الى مكان الحادث لاسناد قوات الجيش.

وتشهد المناطق الساخنة بين ديالى وصلاح الدين هجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الامنية بين المحافظتين ونقص القطعات الامنية.

related

هجوم مسلح يُردي جندياً عراقياً في ديالى

Date: 2021-01-05 18:56:22
هجوم مسلح يُردي جندياً عراقياً في ديالى

ضحية من الجيش العراقي على الاقل بهجوم لداعش في ديالى

Date: 2021-09-15 18:46:04
ضحية من الجيش العراقي على الاقل بهجوم لداعش في ديالى

ديالى.. حصيلة هجوم "حلوان" ينتهي بمقتل جنديين وإصابة ثالث

Date: 2021-01-05 20:46:42
ديالى.. حصيلة هجوم "حلوان" ينتهي بمقتل جنديين وإصابة ثالث

احباط تعرض لتنظيم داعش على قوات عراقية في ديالى

Date: 2021-04-26 17:01:48
احباط تعرض لتنظيم داعش على قوات عراقية في ديالى

إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش شمالي ديالى

Date: 2020-08-24 17:59:17
إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش شمالي ديالى

ضحيتان وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لداعش في صلاح الدين

Date: 2021-07-20 22:08:12
ضحيتان وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لداعش في صلاح الدين

هجوم ديالى ينتهي بسقوط أربع ضحايا من الجيش العراقي واستعادة النقطة العسكرية

Date: 2021-09-12 19:51:40
هجوم ديالى ينتهي بسقوط أربع ضحايا من الجيش العراقي واستعادة النقطة العسكرية

احباط تعرض لداعش جنوبي صلاح الدين

Date: 2021-09-26 20:25:10
احباط تعرض لداعش جنوبي صلاح الدين