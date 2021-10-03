ضحية وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لداعش بين ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاحد، بسقوط ضحية من الجيش واصابة 3 جنود اخرين بينهم ضابط برتبة مقدم بهجوم لداعش على نقاط امنية بين ديالى وصلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان جندياً قتل وأصيب 3 اخرين بينهم ضابط امر سرية برتبة مقدم بهجوم لداعش باسلحة القناص استهدف نقطة أمنية تابعة للفوج الثالث – اللواء الثاني من الفرقة الأولى للجيش في منطقة"سرحة" بين ديالى وصلاح الدين.

وأضاف المصدر ان الهجوم تسبب بقطع طريق ديالى – كركوك بسبب هجوم القناصين فيما اتجهت قوة امنية الى مكان الحادث لاسناد قوات الجيش.

وتشهد المناطق الساخنة بين ديالى وصلاح الدين هجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الامنية بين المحافظتين ونقص القطعات الامنية.