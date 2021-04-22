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ضحية وجرحى في هجومين على الشرطة بديالى وكركوك

Category: أمـن

Date: 2021-04-22T21:03:17+0000
ضحية وجرحى في هجومين على الشرطة بديالى وكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان بسقوط وضحية وعدد من الجرحى مساء الخميس في هجومين على الشرطة بمحافظتي ديالى وكركوك.

وقال أحد المصدرين لوكالة شفق نيوز، إن "شرطياً فقد حياته وأصيب ٤ أشخاص آخرين اغلبهم من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة على دورية للشرطة على طريق الجيزاني (٢٤ كم شمال شرق بعقوبة)".

وأوضح بان الدورية كانت متجهة لتقديم المساعدة لمركبة استهدفت بعبوة ناسفة أسفرت عن إصابة مدني.

وفي تطور منفصل، قال مصدر أمني ثان لوكالة شفق نيوز، إن عنصرا من الشرطة الاتحادية أصيب بجروح جراء هجوم مسلح شنه داعش في قرية تل الربعة التابعة لقضاء داقوق بكركوك.

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