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ضحيتان وجريحان بهجوم لداعش بالهاونات والقناص في ديالى (تحديث)

Category: أمـن

Date: 2022-05-23T19:36:33+0000
ضحيتان وجريحان بهجوم لداعش بالهاونات والقناص في ديالى (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة 4 اشخاص بينهم جندي بهجوم مزدوج لتنظيم داعش بأسلحة القناص وقذائف الهاون في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "عناصر داعش هاجمت بأسلحة القناص وقذائف الهاونات قرية (الإصلاح) شمالي ناحية جلولاء ما تسبب بسقوط ضحيتين من المدنيين وإصابة اثنين آخرين بينهم جندي".

وأضاف أن "قوات الجيش والأهالي اشتبكوا مع عناصر داعش واجبروهم على الفرار فيما شن الأهالي وقوات الأمن حملة مطاردة وتفتيش في أطراف قرية الإصلاح".

وتتعرض قرى شمالي جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الأمنية التي خلفها انسحاب البيشمركة من حدود كوردستان منذ عام 2017 وحتى الان.

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