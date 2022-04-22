ضحية وثلاثة مصابين من الجيش العراقي بهجوم لداعش في اطراف خانقين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الجمعة بسقوط ضحية من الجيش واصابة ثلاثة اخرين بهجوم لداعش في اطراف قضاء خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان عناصر من داعش هاجمت نقطة امنية تابعة للفرقة الأولى من الجيش في منطقة (قولاي) في اطراف خانقين، مضيفاً ان قوات الجيش اشتبكت مع المهاجمين بمشاركة قوة إسناد حضرت الى مكان الهجوم ما اسفر عن سقوط ضحية من الجيش واصابة ثلاثة اخرين بجروح.

وقال إن الهجوم انتهى بفرار المهاجمين فيما عززت قوات الجيش انتشارها في محيط الحادث.

وصعّد تنظيم داعش هجماته في الأيام الأخيرة في المناطق الساخنة بديالى بتعرضات استهدفت نقاط المرابطة التابعة للأجهزة الأمنية والحشد الشعبي.

وتقول مصادر أمنية إن مناطق اطراف جلولاء وخانقين تتعرض منذ عام 2017 لهجمات مستمرة بسبب الفراغات التي خلفها انسحاب قوات البيشمركة والتي تحولت الى ملاذات ومنطلقات لتنظيم داعش لاستهداف المدنيين والقطعات الأمنية.

وانخفضت الهجمات وتلاشت بشكل كبير منذ أواخر العام الماضي بعد عمليات عسكرية شاملة نفذتها قوات البيشمركة عند المناطق الحدودية من الإقليم مع قضاء خانقين وتمكنت من تدمير ترسانته التسليحية ومعاقله ومنطلقات إدارة الهجمات .