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ضحية وثلاثة جرحى من الحشد بهجوم لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-07-03T17:57:48+0000
ضحية وثلاثة جرحى من الحشد بهجوم لداعش في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الأحد، بسقوط ضحية من الحشد وإصابة 3 آخرين بهجوم لداعش في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان الهجوم وقع عندما هاجم عناصر داعش نقطة امنية تابعة للحشد الشعبي- لواء نداء ديالى في أطراف حوض شروين – قرية محمد العلي التابع لناحية المنصورية 45 كم شمال شرق بعقوبة.

وبين ان مصدر الهجوم أطراف نهر ديالى القريبة من حوض سنسل شمال قضاء المقدادية الذي يحوي بؤراً وأوكاراً لداعش تسيطر على عدة قرى نائية.

ويتعرض حوض شروين لهجمات مستمرة بين الحين والأخر بسبب قربها من مناطق شمالي المقدادية وتلال حمرين معقل التنظيمات المسلحة.

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