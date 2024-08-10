ضحية من الحشد بتعرض داعشي في طوزخورماتو

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم السبت، بتعرض قطعات الحشد الشعبي لهجوم من عناصر داعش في قضاء طوزخورماتو بمحافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش شنو هجوماً على نقطة أمنية في طوزخورماتو ما ادى الى سقوط ضحية من الحشد الشعبي".

من جانبه، أكد رئيس لجنة الحشد الشعبي، وعضو مجلس محافظة صلاح الدين، عاطف النجار، مقتل عنصر في الحشد الشعبي، بعد تعرض مقر للحشد الى هجوم بنيران من عناصر داعش، بين طوز خورماتو وداقوق شرقي المحافظة.

وقال النجار لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر إرهابية تابعة لداعش الإرهابي استهدفت نقطة تفتيش تابعة للواء 42 من الحشد الشعبي والتي تتمركز بين طوز خورماتو وداقوق باتجاه منطقة الزركة شرق صلاح الدين".

وأضاف أن "قناصاً من داعش استهدف النقطة وأسفر عنها مقتل عنصر في اللواء 42، قبل أن يتم الرد على المجموعة الارهابية التي فرت بعمق الأحراش والمبازل".