ضحية من الجيش واصابة اربعة اخرين بانفجار ناسفة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم السبت، بسقوط ضحية من الجيش وإصابة أربعة آخرين بانفجار استهدفت دورية عسكرية جنوب مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن جنديا من لواء مغاوير عمليات ديالى لقي حتفه وأصيب أربعة آخرون بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة "همر" عسكرية في قرية شلبة جنوب ناحية بهرز١٠ كم جنوب بعقوبة.

واضاف أن تعزيزات عسكرية هرعت إلى مكان الحادث ونقلت القتيل والمصابين إلى المستشفى وشنت حملة تمشيط في محيط الحادث.

وتعد مناطق جنوب بلدة بهرز بؤرا ساخنة لداعش بسبب الطبيعة الزراعية الوعرة والفراغات الأمنية الشاغرة.