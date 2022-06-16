ضحية من الجيش بهجوم لداعش شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين بسقوط جندي ضحية وتدمير كاميرا حرارية بتعرض لداعش شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن عناصر داعش هاجمت بأسلحة القناص نقطة أمنية تابعة للواء 52 من الجيش العراقي في قرية (دبج) شرقي طوز خرماتو شرقي صلاح الدين.

وأكد أن قوات الجيش ردت على المهاجمين وأفضى الهجوم إلى سقوط ضحية من الجيش وتدمير كاميرا حرارية.

واضاف" أن قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث ما أجبر المهاجمين على الفرار إلى المناطق البعيدة فيما أخلت الضحية إلى المستشفى".

وتتعرض اطراف طوزخورماتو لهجمات وتعرضات ليلية مستمرة بسبب الفراغات الأمنية بين محافظات صلاح الدين وكركوك وعدم تطهير المعاقل الساخنة بشكل تام.