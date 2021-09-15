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ضحية من الجيش العراقي على الاقل بهجوم لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-09-15T18:46:04+0000
ضحية من الجيش العراقي على الاقل بهجوم لداعش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء يوم الاربعاء، بسقوط ضحية وإصابة خمسة جنود على الاقل بهجوم لداعش في اطراف خانقين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش هاجموا هاجم نقطة أمنية للواء ٥٣ من الفرقة الاولى في الجيش العراقي بأسلحة قنص وأخرى متوسطة ما تسبب بسقوط ضحية وإصابة اخر".

واشار الى ان الهجوم "تزامنا مع انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة نوع (همر) كانت متجهة لإسناد الجيش في النقطة الأمنية ما ادى لإصابة ما لا يقل عن اربعة جنود آخرين".

واضاف المصدر ان "قوات الجيش شنت عملية تمشيط للمنطقة ومطاردة المهاجمين"

وتشهد ديالى تراجعاً ملحوظاً في الوضع الامني منذ عدة أشهر، مما استدعى زيارتها من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إضافة إلى عدد من القادة العسكريين والأمنيين في زيارات مختلفة.

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