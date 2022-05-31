ضحايا ومصابين بحوادث سير واطلاق نار في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الثلاثاء، بمصرع ثلاث أشخاص بحادث سير على طريق بغداد-كركوك والذي يعرف باسم "طريق الموت"، في وقت اصيب فيه 5 أشخاص بحادثين منفصلين في نينوى وديالى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم بحادث تصادم على طريق بغداد-كركوك قرب قرية (خصادارلي) في أطراف قضاء طوزخرماتو شرقي صلاح الدين".

واضاف، أن "جثث الضحايا تم نقلها إلى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

ويطلق على طريق بغداد – كركوك تسمية طريق الموت لتصدره الحوادث المرورية المميتة شبه اليومية بسبب فوضى التنظيم المروري وعدم تأهيله بالشكل المطلوب.

وفي نينوى، ابلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً وطفلاً يبلغ من العمر 10 سنوات أصيبا برصاصتين اطلقتا سلاح مسدس حدث به خلل اثناء اطلاق النار في حفل زفاف بحي الزهراء بالجانب الايسر من الموصل".

وبحسب المصدر، فأن "السلاح لمنتسب في احد الاجهزة الامنية وكان مخموراً اثناء اطلاقه النار في حفل الزفاف".

وفي ديالى، أفاد مصدر أمني، بإصابة 4 مدنيبن بحادث سير جنوب غرب بعقوبة. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اربعة مدنيين بينهم طفل أصيبوا بجروح متفاوتة جراء حادث تصادم على طريق بعقوبة -بني سعد جنوب غرب بعقوبة".

واضاف، أن "المصابين تم نقلهم إلى المستشفى فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى حوادث سير مرورية شبه يومية لأسباب عدة أبرزها سوء منظومة الطرق أو إهمال قواعد السلامة المرورية.