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ضحايا ومصابون من قوات الأمن بهجوم لداعش بين ديالى وصلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-07-20T04:23:14+0000
ضحايا ومصابون من قوات الأمن بهجوم لداعش بين ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين بسقوط ٩ ضحايا وجرحى من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش في قاطع مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان ٤ عناصر من اللواء ١٧ الشرطة الاتحادية سقطوا ضحايا وأصيب ٥ آخرين بهجوم لداعش في منطقة مطيبيجة الساخنة بين ديالى وصلاح الدين.

وبين المصدر أن عناصر داعش استخدمت أسلحة قناص وأسلحة متوسطة مستهدفة نقاط مرتبطة للشرطة الاتحادية، مشيرا إلى انتهاء الهجوم بوصول تعزيزات قتالية وفرار المهاجمين إلى مناطق بعيدة دون تأكيد أي خسائر أو إصابات بين صفوفهم.

وتعد منطقة "مطيبيجة" أخطر وأصعب بؤر مسلحي داعش الممتدة بين ثلاث محافظات هي ديالى وكركوك وصلاح الدين والتي يطلق عليها تسمية "إمارة الشر" التي لازالت معقلاً للتنظيم ومنطلقا للهجمات التي تستهدف مناطق ديالى وصلاح الدين.

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