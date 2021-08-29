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ضحايا وجرحى وإحراق آليات حكومية بهجوم لداعش في كركوك
Category: أمـن
Date: 2021-08-29T19:54:47+0000
ضحايا وجرحى وإحراق آليات حكومية بهجوم لداعش في كركوك
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