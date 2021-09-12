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ضحايا وجرحى والاستيلاء على نقطة للجيش بهجومين لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-09-12T18:43:18+0000
ضحايا وجرحى والاستيلاء على نقطة للجيش بهجومين لداعش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط ثلاث ضحايا وإصابة اثنين آخرين، يوم الأحد، بهجومين لداعش في اطراف ناحية العظيم شمالي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من داعش شنت هجوماً على احدى النقاط (السرية الثالثة - الفوج الثاني - لواء الثاني - الفرقة الأولى للجيش العراقي) مما ادى الهجوم الى جرح الجندي (طارق مزاحم مزبان) المنسوب إلى الفوج أعلاه وتدمير الكاميرا الحرارية التعرض.

وفي هجوم أعنف أعقب الأول، هاجمت عناصر داعش الارهابي في محافظة ديالى - قضاء الخالص - أطراف ناحية العظيم - قرية الطالعة على احدى النقاط (الفوج الاول - لواء الثاني - الفرقة الاولى) مما ادى الهجوم الى سقوط نقطة عسكرية بيد عناصر داعش الارهابي وقتل من فيها سقوط ثلاث ضحايا من أفراد النقطة وجرح جندي آخر في الفوج أعلاه ومع تدمير الكاميرا الحرارية بعد طلب الدعم والاسناد.

واضاف "ان عناصر داعش الارهابي تحصنت بالنقطة العسكرية وقاموا بأستهداف قوات الاسناد التي هرعت إلى مكان الحادث باسلحة القنص ومازال الهجوم مستمراً وسط أنباء بتوجه الطيران الحربي إلى مكان الهجوم

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