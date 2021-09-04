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ضحايا وجرحى من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش جنوب غرب كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-09-04T21:08:36+0000
ضحايا وجرحى من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش جنوب غرب كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بسقوط ضحايا وجرحى من قوات الشرطة الاتحادية في هجوم شنه تنظيم داعش جنوب غرب محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر تنظيم داعش هاجموا اللواء 19 الفوج 2 في الشرطة الاتحادية في قرية "تل سطيح" التابعة لناحية الرشاد في كركوك.

ووفقا للمصدر فإن سبعة عناصر من قوات الشرطة الاتحادية سقطوا ضحايا بينما أُصيب آخرون بجروح جراء الهجوم.

وأشار المصدر إلى أن الطريق المؤدي إلى القرية المذكورة مفخخ بالكامل و لا تستطيع قوات الاسناد الارضي من الوصول رغم أن الهجوم مستمر حتى وقت كتابة الخبر.

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