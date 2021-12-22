ضحايا وجرحى من الحشد باشتباكات مع داعش شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين بسقوط ضحيتين ومصابين بكمين لداعش استهدف الحشد الشعبي شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر داعش نصبت كميناً استهدف دورية للواء 88 من الحشد الشعبي في منطقة الفتحة شرقي صلاح الدين.

وبين المصدر أن الكمين تسبب بسقوط ضحيتين من الحشد وإصابة اثنين آخرين خلال اشتباكات عنيفة بين الحشد وداعش.

وأكد إصابة عنصرين من داعش خلال الاشتباكات وان عناصر التنظيم أخلت المصابين، مشيرا إلى فرار عناصر داعش وانتهاء الاشتباكات بسيطرة الحشد على الموقف.

وتشهد مناطق شرقي صلاح خاصة قاطع الفتحة عمليات أمنية وهجمات وتعرضات مستمرة بسبب المساحات الواسعة والوعرة التي يصعب مسكها من قبل القطعات الأمنية.