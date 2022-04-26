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ضحية وجريح من الجيش بهجوم انتحاري ومقتل عنصرين من داعش شمالي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-04-26T09:51:31+0000
ضحية وجريح من الجيش بهجوم انتحاري ومقتل عنصرين من داعش شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بأن تفجيرا انتحارياً استهدف الجيش العراقي شمالي العاصمة بغداد أسفر عن سقوط جندي ضحية وإصابة ضابط آخر بجروح.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه اثناء عمليات التفتيش الجارية ضمن قضاء الطارمية ما اسفر عن اصابة ضابط ومقتل جندي".

بدورها أكدت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي في بيان، النبأ، وقالت إن "قوة مشتركة من الفرقة السادسة في قيادة عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني تمكنت من قتل إرهابيين إثنين احدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، داخل وكر في بستان البوغبين بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أن "هذه العملية أسفرت عن استشهاد جندي وإصابة ضابط بعد مداهمة الوكر الذي كان بداخله هذا الإرهابي الانتحاري".

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