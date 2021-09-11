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ضحايا وجرحى معظمهم من الشرطة والحشد العشائري بهجوم لداعش جنوب شرق الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-09-11T04:17:21+0000
ضحايا وجرحى معظمهم من الشرطة والحشد العشائري بهجوم لداعش جنوب شرق الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بسقوط 8 ضحايا وجرحى معظمهم من الحشد العشائري، والشرطة العراقية بهجوم شنه تنظيم داعش في قضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن ضابطاً برتبة نقيب في الشرطة، وشقيقه المدني إضافة إلى مقاتل في الحشد العشائري سقطوا ضحايا بهجوم شنه مسلحو التنظيم المتشدد على قرية "الخطاب" التابعة لقضاء مخمور، مضيفا أن هؤلاء قتلوا عندما انفجرت عبوة ناسفة استهدفتهم أثناء الملاحقة والاشتباك مع داعش.

وبيّن المصدر أن أربعة من الحشد العشائري (مقاتلون سُنّة مناهضون لداعش)، ومدنياً أصيبوا بجروح خلال الهجوم، مشيراً إلى مقتل أحد عناصر التنظيم بينما لاذ الآخرون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وهذا ثاني هجوم يشنّه مسلحو تنظيم داعش على قضاء مخمور في أقل من أسبوع فقد سقط ثلاثة عناصر من قوات الجيش العراقي بهجوم مماثل يوم الأحد الماضي.

ويبعد قضاء مخمور عن مدينة أربيل نحو 60 كيلومترا، ويضم نواحي (ديبكه و قراج و كنديناوه و الكوير).

ويقع القضاء بين أربع محافظات في العراق والمحافظات هن اربيل كركوك نينوى و محافظة صلاح الدين.

وتعتبر مخمور من أكثر المناطق خصوبة من الناحية الزراعية وبشكل خاص الزراعة الموسمية كالشعير والقمح واكثرية الناس يعملون على الزراعة والثروة الحيوانية للحصول على الريع.

ويتألف الطابع الأثني في مخمور من القوميتين الكوردية والعربية والأكثرية من نسبة السكان هم من الكورد.

وقد اقتطع النظام السابق قضاء مخمور من محافظة اربيل والحقه بمحافظة نينوى بعد عام 1991 ليصبح القضاء من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

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