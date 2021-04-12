ضحايا وجرحى لجنود عراقيين بانفجار في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم الاثنين، بسقوط ثلاثة جنود ضحايا واصابة اثنين اخرين بانفجار قرب بحيرة حمرين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الانفجار تم عبر عبوة ناسفة على قوات من الفرقة التاسعة للجيش العراقي خلال عمليات "ثأر الشهداء" الامنية في محيط وأطراف بحيرة حمرين، 50 كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف ان قوات الامن اخلت الضحايا والجرحى الى المستشفى فيما واصلت عمليات التطهير والتمشيط الامنية التي انطلقت امس بمشاركة الشرطة والجيش والوية الحشد الشعبي.

وشرعت قوات عراقية بغطاء جوي من قبل طيران الجيش، صباح أمس الأحد، بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش شمال شرق ديالى.