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ضحايا وجرحى بهجوم لداعش من خمسة محاور على صيادين في محافظة الانبار

Category: أمـن

Date: 2021-07-02T21:51:26+0000
ضحايا وجرحى بهجوم لداعش من خمسة محاور على صيادين في محافظة الانبار

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في محافظة الأنبار، بسقوط ضحايا وجرحى في هجوم شنه تنظيم داعش بالقرب من سد حديثة غرب المحافظة.

وقال قائممقام قضاء حديثة مبروك الجغيفي، لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم المسلح تم عبر خمسة محاور، واستهدف صيادي أسماك متواجدين عند سد قضاء حديثة، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وجرح خمسة آخرين جميعهم من الصيادين من سكان القضاء".

وأشار الجغيفي، إلى أن "تم اسعاف الجرحى إلى مستشفى القضاء لتلقي العلاج، وهم بحالة حرجة إثر الإصابات الخطرة التي تعرضوا لها أثناء الهجوم".

واستنفرت مسلحون عشائريون بالإضافة إلى الشرطة المحلية في المناطق المحيطة بالقضاء بحثاً عن المنفذين.

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