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ضحايا وجرحى بهجوم لداعش على نقاط عسكرية في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-10-27T15:26:31+0000
ضحايا وجرحى بهجوم لداعش على نقاط عسكرية في صلاح الدين

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بسقوط ضحايا وجرحى، إثر هجوم لعناصر داعش على نقاط أمنية تابعة للجيش العراقي ضمن محافظة صلاح الدين.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "تعرضاً لعناصر داعش على طريق حديثة الصينية ضمن محافظة صلاح الدين، أدى إلى سقوط نقطة من الفوج الأول، أعقبه تعرض آخر على ثلاث نقاط أخرى، وفق معلومات أولية".

وأضاف المصدر أن "التعرض أوقع وفقا لمعلومات أولية، ضحيتين من أفراد الجيش العراقي فضلا عن جرح آخرين".

وكان مصدر أمني، قد أفاد بوقت سابق من يوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن المجموعة الإرهابية التي هاجمت قرى في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "معلومات استخبارية توفرت تفيد بأن المجموعة الارهابية التي هاجمت قرية الرشاد في قضاء المقدادية منقسمة من احدى المجاميع الى قسمين، الأولى هاجمت في ديالى والأخرى سوف تهاجم في صلاح الدين".

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