ديالى.. ثلاث ضحايا و11 جريحاً بهجوم لداعش على قرية "البو بالي" (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم بسقوط ضحايا وجرحى من المدنيين بهجوم لداعش على أحد القرى في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن 3 مدنيين سقطوا ضحايا وأصيب 11 كحصيلة اولية بهجوم لداعش على قرية (البو بالي) بمنطقة التحويلة التابعة لقضاء الخالص 17 كم شمال شرق بعقوبة استهدف عجلات مدنية بأسلحة القناص والأسلحة المتوسطة.

وأضاف أن "قوات الأمن هرعت إلى مكان الحادث واشتبكت مع المهاجمين فيما أخلت الضحايا والمصابين إلى مستشفى الخالص".

وتعد قرية البو بالي من معاقل تنظيم القاعدة وعدة مجاميع مسلحة.