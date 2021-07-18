ضحايا وجرحى بهجوم لداعش على معمل في الأنبار

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي بارز، مساء الأحد، بسقوط ضحايا وجرحى إثر هجوم شنه عناصر بتنظيم داعش "الإرهابي"، على أحد المعامل في قضاء هيت غربي محافظة الأنبار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عدداً من عناصر تنظيم داعش شنوا هجوماً على معمل (حجي لطفي) للرمل شرقي قضاء هيت، وأسفر عن سقوط اثنين من العاملين في المعمل ضحايا، وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف المصدر، أن "الجرحى بحالة حرجة، وتم نقل أحدهم إلى مستشفى هيت العام، لغرض إجراء عملية طارئة له، والاثنين الآخرين تم نقلهما إلى مستشفى قضاء الرمادي بمركز المحافظة".

ولفت المصدر، إلى أن "قوات الشرطة المحلية وأفواج الطوارئ تنفذ الآن جولة تفتيش وتدقيق في المنطقة بهدف معرفة مكان قدوم الإرهابيين وإلى أين فروا"