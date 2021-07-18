سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضحايا وجرحى بهجوم لداعش على معمل في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-07-18T20:38:38+0000
ضحايا وجرحى بهجوم لداعش على معمل في الأنبار

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي بارز، مساء الأحد، بسقوط ضحايا وجرحى إثر هجوم شنه عناصر بتنظيم داعش "الإرهابي"، على أحد المعامل في قضاء هيت غربي محافظة الأنبار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عدداً من عناصر تنظيم داعش شنوا هجوماً على معمل (حجي لطفي) للرمل شرقي قضاء هيت، وأسفر عن سقوط اثنين من العاملين في المعمل ضحايا، وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف المصدر، أن "الجرحى بحالة حرجة، وتم نقل أحدهم إلى مستشفى هيت العام، لغرض إجراء عملية طارئة له، والاثنين الآخرين تم نقلهما إلى مستشفى قضاء الرمادي بمركز المحافظة".

ولفت المصدر، إلى أن "قوات الشرطة المحلية وأفواج الطوارئ تنفذ الآن جولة تفتيش وتدقيق في المنطقة بهدف معرفة مكان قدوم الإرهابيين وإلى أين فروا"

related

داعش يستهدف الرعاة غربي الأنبار وتوجيه عسكري بإخلاء مناطق الرعي

Date: 2021-07-14 05:19:19
داعش يستهدف الرعاة غربي الأنبار وتوجيه عسكري بإخلاء مناطق الرعي

ثاني عملية خلال أقل من 48 ساعة.. داعش يختطف اثنين من رعاة الأغنام غربي الانبار

Date: 2021-03-06 21:43:03
ثاني عملية خلال أقل من 48 ساعة.. داعش يختطف اثنين من رعاة الأغنام غربي الانبار

الاستخبارات العسكرية تعتقل "ارهابياً خطيراً" نفذ مجازر بحق عراقيين

Date: 2021-07-06 11:49:07
الاستخبارات العسكرية تعتقل "ارهابياً خطيراً" نفذ مجازر بحق عراقيين

سقوط 4 ضحايا ومصابين من الشرطة بهجوم لداعش في الأنبار

Date: 2020-11-28 16:58:03
سقوط 4 ضحايا ومصابين من الشرطة بهجوم لداعش في الأنبار

شفق نيوز تنشر تفاصيل مثيرة عن "والي داعش" في العراق ومصير زوجاته الثلاث

Date: 2021-01-29 11:44:33
شفق نيوز تنشر تفاصيل مثيرة عن "والي داعش" في العراق ومصير زوجاته الثلاث

جريحان من الحشد في هجوم لداعش بالأنبار

Date: 2021-02-02 19:59:54
جريحان من الحشد في هجوم لداعش بالأنبار

بينها بغداد.. الإطاحة بـ10 "دواعش" في 4 محافظات

Date: 2021-06-14 17:29:35
بينها بغداد.. الإطاحة بـ10 "دواعش" في 4 محافظات

الأنبار.. التحالف يستهدف موقعاً لقيادة داعش ويفتك بكل من فيه

Date: 2021-01-26 20:14:29
الأنبار.. التحالف يستهدف موقعاً لقيادة داعش ويفتك بكل من فيه