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ضحايا وجرحى بهجومين لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-08-17T08:20:42+0000
ضحايا وجرحى بهجومين لداعش في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بسقوط ضحايا ومصابين بهجومين منفصلين لداعش في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر داعش هاجمت باسلحة القناص نقطة أمنية للجيش الفوج الثالث – السرية الاولى في قرية "العالي" شمالي قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

واكد المصدر ان الهجوم خلف 3 ضحايا من الجيش ومصاب بحالة حرجة.

واضاف ان التعرض انتهى بوصول تعزيزات عسكرية اجبرت المهاجمين على الفرار.

وفي حادث اخر قتل عنصر من الحشد الشعبي- الفوج الرابع لواء نداء ديالى واصيب 3 اخرين بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في محيط بيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف ان قوة من الحشد الشعبي- لواء نداء ديالى هرعت الى مكان الحادث ونقلت الضحية والمصابين الى المستشفى فيما شنت حملة تفتيش بحثا عن عناصر لداعش.

وتتعرض مناطق حمرين شمالي المقدادية شمال شرقي ديالى لهجمات وحوادث امنية مستمرة لقربها من سلسلة تلال حمرين أكبر معاقل التنظيمات المسلحة.

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