ضحايا بهجومين لداعش على مواقع للشرطة الإتحادية بكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بسقوط ضحايا إثر هجومين مسلحين لعناصر من تنظيم داعش على مواقع للشرطة الإتحادية في كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن الهجوم الأول استهدف مواقع للفرقة الثالثة الشرطة الاتحادية في ناحية الرياض جنوب غربي كركوك، بينما استهدف الهجوم الثاني اللواء 11 شرطة الاتحادية في قضاء الحويجة.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن ضحايا.

وفي وقت متزامن أفاد مصدر أمني، بسقوط أكثر ضحايا من البيشمركة إثر هجوم مكثف لتنظيم داعش على نقاط للقوات الكوردية على حدود محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن الهجوم استهدف نقاط البيشمركة في مرتفعات قرب قضاء دبس في كركوك بالتحديد قرب بلدة التون كوبري- بردى-.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن وقوع ضحايا وجرحى من البيشمركة، وأن الاشتباكات مستمرة -حتى لحظة إعداد الخبر-.

وفي وقت سابق من مساء يوم الجمعة، أفاد مصدر أمني مسؤول بسقوط أربع ضحايا بينهم ضابطان من قوات الجيش بهجوم متتال شنه تنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية عسكرية في قضاء الطارمية شمالي بغداد اعقبها هجوم مسلح مما أسفر عن سقوط أربع ضحايا وهم ضابطان وجنديان في الجيش العراقي.

وفي وقت لاحق أصدرت خلية الإعلام الأمني بيانا حول الحادث قالت فيه إن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج الثالث اللواء 59 الفرقة السادسة التابعة للجيش العراقي، مما ادى الى سقوط 4 مقاتلين ضحايا".