مقتل قيادي بحزب العمال الكوردستاني بقصف تركي في سنجار.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأربعاء، بسقوط ضحايا بينهم قيادي في حزب العمال الكوردستاني نتيجة قصف جوي استهدف عجلة تقلهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وابلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن قصفاً جويً مجهولا استهدف، صباح اليوم، عجلة داخل مركز قضاء سنجار، موضحا أن الانباء الاولية تشير الى سقوط قتلى دون معرفة الأعداد.

في حين أفصح مصدر أمني آخر، بأن الطائرات المسيرة التركية استهدفت اليوم عناصر من حزب العمال الكوردستاني داخل مركز قضاء سنجار، موضحا لوكالة شفق نيوز، القصف استهدف مركبة بالقرب من مركز شرطة سنجار في داخلها عناصر الحزب العمال.

وأوضح المصدر، أن القصف أسفر عن مقتل قيادي بحزب العمال الكوردستاني ويدعى ( شيرزاد )، وعدد من مرافقيه الذين كانوا داخل العجلة.

وبين فترة وأخرى تستهدف طائرات تركية عجلات لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة عبر قصفها في قضاء سنجار.