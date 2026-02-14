ضحايا بسبب "أغنام" وحادثي سير في نينوى وكركوك

شفق نيوز- كركوك/ نينوى

أفاد مصدران أمنيان، مساء اليوم السبت، بمقتل شخص إثر مشاجرة على أغنام في محافظة نينوى، ومصرع سائق وإصابة آخر بحادثين منفصلين في محافظة كركوك.

وعن حادث نينوى، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بمقتل مدني إثر مشاجرة نشبت بسبب خلاف على أغنام في حي المنصور غربي مدينة الموصل مركز المحافظة.

وأوضح أن طرفي النزاع من قرية العريج التابعة لناحية حمام العليل جنوب الموصل، مبيناً أن المشكلة تطورت إلى مشاجرة استخدمت فيها آلة حادة.

وأضاف أن الضحية تعرض لطعنة بسكين في قدمه، ما تسبب بنزيف شديد أدى إلى وفاته لاحقاً في المستشفى، مشيراً إلى أن القوات الأمنية اعتقلت المتهم وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته.

ومن نينوى إلى كركوك، حيث أفاد مصدر طبي لوكالة شفق نيوز بوقوع حادثي سير منفصلين على طريق كركوك – الحويجة، أسفرا عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وبحسب المصدر، فإن الحادث الأول وقع قرب قرية الخان على طريق كركوك – الحويجة، وأسفر عن وفاة رجل من أهالي الموصل كان يسكن في أربيل، مبيناً أنه جرى نقل جثمانه إلى دائرة الطب العدلي في كركوك، تمهيداً لتسليمه إلى ذويه بعد استكمال الإجراءات الأصولية.

وتابع أن الحادث الثاني وقع عند فلكة وادي النفط على الطريق ذاته، حيث أُصيب شخص بجروح متفاوتة، وتم نقله إلى مستشفى في كركوك لتلقي العلاج.