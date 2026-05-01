ضحايا بانفجار مخلف حربي على قوة للحشد الشعبي في كربلاء

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، مقتل منتسب وإصابة آخرين، بانفجار مخلف حربي قديم على قوة من الحشد الشعبي أثناء واجب تأمين طريق الحج البري في محافظة كربلاء.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة من الحشد الشعبي المكلفة بواجب تأمين الحماية لحجاج بيت الله الحرام على طريق الحج البري في محافظة كربلاء تعرضت في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم إلى حادث انفجار مخلف حربي قديم وذلك على مسافة تقدر بـ(1 كم) في العمق من موقع تواجدها".

وبينت أن قوة مختصة تحركت على الفور إلى مكان الحادث، حيث تم تطويق الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفة أن الحادث أسفر عن مقتل أحد المقاتلين وإصابة اثنين آخرين، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى قضاء عين التمر لتلقي العلاج اللازم.