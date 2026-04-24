ضحايا باشتباكات في كربلاء والتيار الصدري "يجمد" سرايا السلام

أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، مساء اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة شخصين ينتميان إلى جماعة (الأزهريون) المنشقة عن التيار الصدري، فيما قررت سرايا السلام الجناح العسكري للتيار تجميد عملها في المحافظة وغلق المقرات كافة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بـ"مقتل وإصابة شخصين اثنين بهجوم مسلح في منطقة الحر وسط مدينة كربلاء"، مبيناً أن "المجنى عليه والمصاب ينتمون لجماعة (الأزهريون) المنشقة عن التيار الصدري".

وأشار إلى أن "الجناة لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما لم تعرف دوافع الهجوم لغاية الآن".

من جهتها، أعلنت سرايا السلام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تجميد عملها في محافظة كربلاء وغلق المقرات كافة، فيما طالبت الأجهزة الأمنية بـ"فرض القانون بصورة صارمة في المحافظة ومعاقبة المسيئين الذين يتخذون من تشكيل سرايا السلام غطاءً لأفعالهم المشينة".

يذكر أن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر كان قد وجه في 13 أيلول/ سبتمبر 2024 بطرد تشكيل "أزهريون" من سرايا السلام ومقاطعتهم وتبليغ الجهات الأمنية عنهم وعن "أفعالهم المشينة" التي تزعزع أمن الوطن، بحسب منشور لصالح محمد العراقي المعروف باسم "وزير الصدر".