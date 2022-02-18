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ضبط 9 طائرات "درون" والقبض على حائزيها في بابل

Category: أمـن

Date: 2022-02-18T17:39:04+0000
ضبط 9 طائرات "درون" والقبض على حائزيها في بابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل اليوم الجمعة ، ضبط تسع طائرات مسيرة وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق حائزيها في ممارسات أمنية منفصلة ضمن مدينة الحلة .

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه ضمن إطار توجيهات ومتابعة قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي جهاد الشمري ، للعمل بالخطة الأمنية المعدة لتعقب واستطلاع حيازة واستخدام الطائرات المسيرة "الدرون" المخالفة للضوابط ، تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام من ضبط (٨) طائرات مسيرة مختلفة الأنواع والأحجام وألقت القبض على إثنين من حائزيها في منطقتين مختلفة بمدينة الحلة.

واضاف البيان؛ ان مفارز قسم شرطة البلدة الصوب الكبير تمكنت من ضبط واحدة أخرى منها خبأها مجهول أسفل عجلة كانت متوقفة أمام دار أحد المواطنين في حي سكني وسط المدينة ولاذ بالفرار.

وأشارت القيادة الى أن مفارز الشرطة تحفظت على طائرات الدرون المخالفة اصولياً واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في 11 شباط الحالي مقاطع فيديوية ومنشورات تفيد برصد طائرة مسيرة حلقت فوق منطقة سجن الحلة المركزي وفتح النار عليها من قبل مواطنين في محاولة لاسقاطها.

وقال اعلام شرطة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "صدر عن الاجتماع عدد من التوجيهات ، منها تشكيل لجان أمنية مشتركة للعمل على متابعة حيازة أو إمتلاك أو استخدام الطائرات المسيرة من الأشخاص او المحال التجارية خلافاً للضوابط وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ، كذلك إستخدام أجهزة التشويش بمعالجة تلك الطائرات وتخصيص قوات أمنية مدربة على مستوى عالٍ لمعالجة الهدف".

كما دعا المجتمعون المواطنين، وفقا للبيان، الى "عدم التداول بالطائرات المسيرة ، وترك التصرفات الفردية من قبل بعض المواطنين برمي العيارات النارية تجاه تلك الطائرات عند مشاهدتها وستكون هناك إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين ، كذلك التعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ الفوري عند مشاهدة تحليق أي طائرة مسيّرة حفاظاً على أمن واستقرار المحافظة".

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