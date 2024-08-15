ضبط 80 جهازا دوليا للعب القمار في الكرادة ببغداد

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة بغداد - الرصافة، يوم الخميس، بضبط صالة تحتوي على 80 جهاز دولي للعب القمار وذلك بعملية "نوعية سريعة" ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن معلومات دقيقة تفيد بوجود صالة خاصة للعب القمار ضمن منطقة الكرادة، على اثرها تم تشكيل فريق عمل متكامل من قسم شرطة الكرادة ومركز العلوية ونجدة الكرادة وبالتعاون مع الأجهزة الامنية الاخرى.

وبين، أن القوة توجهت إلى المكان وداهمته حيث تم القبض على عدد من الأشخاص المخالفين وضبط اجهزة دولية عددها 80 جهازا خاصا للعب القمار مع فيش ومعدات أخرى، مشيرة إلى تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة أصوليا.