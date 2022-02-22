ضبط 72 مخالفاً أجنبياً لضوابط الإقامة في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الثلاثاء، عن ضبط 72 وافداً أجنبياً لمخالفتهم الضوابط القانونية التي تحدد شروط تواجدهم في العراق.

وذكر إعلام قيادة العمليات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية من الشرطة الاتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من مديرية شؤون الاقامة، نفذت واجب بحث وتفتيش ومتابعة الوافدين الاجانب حيث تم ضبط ٤٧ مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، في احد الفنادق بجانب الكرخ من بغداد.

واضاف ان قطعات فرقة المشاة الحادية عشر تمكنت من ضبط ٢٥ مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد.

وبين انه تمت احالة المخالفين الى قسم الابعاد والاخراج بمحضر ضبط وتحري اصولي.