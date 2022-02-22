سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضبط 72 مخالفاً أجنبياً لضوابط الإقامة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-02-22T18:24:27+0000
ضبط 72 مخالفاً أجنبياً لضوابط الإقامة في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الثلاثاء، عن ضبط 72 وافداً أجنبياً لمخالفتهم الضوابط القانونية التي تحدد شروط تواجدهم في العراق.

وذكر إعلام قيادة العمليات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية من الشرطة الاتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من مديرية شؤون الاقامة، نفذت واجب بحث وتفتيش ومتابعة الوافدين الاجانب حيث تم ضبط ٤٧ مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، في احد الفنادق بجانب الكرخ من بغداد.

واضاف ان قطعات فرقة المشاة الحادية عشر تمكنت من ضبط ٢٥ مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد.

وبين انه تمت احالة المخالفين الى قسم الابعاد والاخراج بمحضر ضبط وتحري اصولي.

related

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

السلطات العراقية تعتقل أكثر من 130 اجنبيا وتسفر 57 منهم

Date: 2021-02-02 09:09:09
السلطات العراقية تعتقل أكثر من 130 اجنبيا وتسفر 57 منهم

هجوم بقنبلة يستهدف مقر فرع الديمقراطي الكوردستاني في بغداد .. صور

Date: 2022-01-13 08:59:07
هجوم بقنبلة يستهدف مقر فرع الديمقراطي الكوردستاني في بغداد .. صور

صور .. إنتشال جثة امرأة مصرية قضت بحريق شمالي بغداد وإنقاذ زوجها واطفالها

Date: 2021-01-29 09:30:14
صور .. إنتشال جثة امرأة مصرية قضت بحريق شمالي بغداد وإنقاذ زوجها واطفالها

مجهولون يغتالون مواطنا في الناصرية والعثور على جثة مجهولة ببغداد

Date: 2021-05-11 09:04:13
مجهولون يغتالون مواطنا في الناصرية والعثور على جثة مجهولة ببغداد

مقتل مدني وسرقة منزل شرقي بغداد

Date: 2021-09-15 12:23:31
مقتل مدني وسرقة منزل شرقي بغداد

في بغداد والبصرة .. رجل ينتحر برمي نفسه من أعلى منزله وآخر يقتل أخاه

Date: 2022-02-06 08:56:00
في بغداد والبصرة .. رجل ينتحر برمي نفسه من أعلى منزله وآخر يقتل أخاه

انفجار عبوة ناسفة قرب محل لبيع الخمور وسط بغداد

Date: 2020-10-31 19:17:02
انفجار عبوة ناسفة قرب محل لبيع الخمور وسط بغداد