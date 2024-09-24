ضبط 653 جهاز اتصال داخل السجون العراقية

شفق نيوز/ افاد جهاز الامن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، ضبط قرابة 700 جهاز اتصال داخل سجون البلاد.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه استناداً إلى معلومات استخبارية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في دوائر الإصلاح وبعد استحصال الموافقات القضائية من تفتيش عدة سجون في عدة محافظات بالتنسيق مع وزارة العدل.

وأضاف أنه جرى خلال التفتيش ضبط محاولة إدخال ممنوعات أثناء مواجهة أقارب أحد المعتقلين بإدخال مواد مخدرة، حيث جرى إلقاء القبض على المتورطين.

ووفقا للبيان، فقد كانت حصيلة تلك العمليات مصادرة (653) هاتفاً و(330) شريحة اتصال كانت موجودة لدى النزلاء داخل السجون.

وأشار البيان إلى أنه، جرى خلال عمليات التفتيش رصد (9) عمليات ابتزاز ومخالفات من قبل العاملين، لتتم إحالة جميع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.