ضبط 6 كيلوات من مادة الكرستال المخدرة في 4 محافظات عراقية

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات يوم الجمعة، القاء القبض على مجموعات من تجار المخدرات ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة وقنابل متفجرة وعجلات ودراجات ومبالغ مالية مزيفة في محافظات بغداد والنجف وميسان والمثنى.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم خلال الساعات الماضية إلقاء القبض على اربعة من المتاجرين بالمخدرات وضبط بحوزتهم كيلو ونصف الكيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة مع عدد من الاسلحة المتوسطة والخفيفة والقنابل المتفجرة ومبالغ مالية خاصة ببيع المواد المخدرة ومبالغ مالية مزيفة ودراجات وعجلات تستخدم في نقل المواد المخدرة بعد ملاحقتهم من قبل مكافحة مخدرات الكرخ لمدة استغرقت اسبوع متكامل في العاصمة بغداد.

ومن جهة اخرى وخلال عملية نوعية دقيقة في محافظة النجف تم ضبط 2 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة والقاء القبض على مجموعة من المتاجرين بهذه المادة من قبل مكافحة مخدرات النجف.

وفي ذات السياق؛ تم إلقاء القبض على شبكة من تجار المخدرات في ميسان وضبط كيلو ونصف الكيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة.

من جهة أخرى؛ ضبطت مكافحة مخدرات المثنى كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة مع قنابل متفجرة وعجلات تستخدم لنقل وتهريب المواد المخدرة إذ تم تنظيم محضر أصولي بالمضبوطات والمبارز الجرمية، بحسب بيان المديرية.