ضبط 56كغم من المخدرات والقبض على 4 متاجرين بها بمحافظتين

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أربعة من المتاجرين بالمواد المخدرة وضبط 56 كيلوغراماً منها في محافظتيّ صلاح الدين والأنبار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل يقوده مدير شؤون مخدرات صلاح الدين، تمكن من إلقاء القبض على اثنين من المتاجرين بالمخدرات بالجرم المشهود بعد محاولتهما نقل 38.500 كيلوغراماً من مادة الترامادول المخدرة".

وبينت أن "المادة كانت مخبأة في سيارة حمل خاصة محملة بالفاكهة ضمن محافظة صلاح الدين".

وأشارت إلى أن "فريقاً آخر برئاسة مدير مديرية شؤون مخدرات أنبار ألقى القبض على اثنين من تجار المخدرات وضبط 17.500 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة تم استخرجها من تحت الأرض في محافظة الأنبار".