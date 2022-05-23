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ضبط 5 اوكار لتهريب البنزين شمالي بغداد.. صور

Category: أمـن

Date: 2022-05-23T09:20:15+0000
ضبط 5 اوكار لتهريب البنزين شمالي بغداد.. صور

شفق نيوز/ اعلنت مفتشية المنتجات النفطية التابعة الى وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، ضبط 5 اوكار تهريب في بغداد.

وقال معاون المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، مدير هيئة التفتيش احسان موسى، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الهيئة تمكنت من ضبط 5 اوكار لتهريب المنتجات النفطية في منطقة جديدة الشط شمالي بغداد".

وأوضح موسى أن "شركة توزيع المنتجات النفطية وحسب المعلومات الاستخبارية واسنادا لاستخبارات نفط الوسط تم تشكيل فريق والتوجة إلى منطقة جديدة الشط شمالي بغداد".

وبين أنه "تم ضبط 5 مرائب (كراجات) تستعمل لتخزين وتهريب المنتجات النفطية تحتوي على خزانات عديدة مختلف الاحجام  ومصادرة منتوج البنزين بكميات كبيرة"، مؤكداً "تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة".

 

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