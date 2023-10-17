ضبط 400 ألف دولار كانت معدة للتهريب في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الثلاثاء، ضبط 400 ألف دولار أمريكي كانت معدة للتهريب في مطار بغداد الدولي.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "في إطار الملاحقة المستمرة لمهربي العملة، وبعد تكثيف الجهود الرقابية، تمكنت فرق مديرية الجمارك في مطار بغداد الدولي من ضبط 400 ألف دولار كانت معدة للتهريب".

وأكدت أن "الأجهزة الأمنية المختصة تواصل عملها ليل نهار لملاحقة جميع الذين يلحقون الضرر بالاقتصاد الوطني، من خلال تهريب العملة إلى خارج البلاد".

ودعت الخلية المواطنين، لأن "يتعاونوا مع الأجهزة المختصة للتبليغ عن أية حالة تخص التلاعب بسعر العملة أو تهريبها، حفاظاً على استقرار أسعارها، ومنعاً لتخريب اقتصاد البلد".